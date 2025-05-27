Была одета хуже, чем участники «голой» вечеринки: Бородин предложил проверить Глюкозу после видео из клуба

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал обратиться в прокуратуру. Он хочет, чтобы была проведена экспертиза видео с участием певицы Глюкозы.

Речь идет о кадрах из ночного клуба Петербурга, где проходило выступление исполнительницы.

«Мы обратимся в прокуратуру, чтобы сделали экспертизу по этому видео и привлекли ее к ответственности за развратные действия при несовершеннолетних», - сообщил Бородин NEWS.ru.

Глава ФПБК отметил, что на концерте в клубе певица была одета хуже участников «голой» вечеринки.

Напомним, Глюкоза вышла в коротких шортах, ярком белье и с голубыми губами. Знаменитость позволяла себе откровенные вещи.

Ранее сообщалось, что 38-летняя певица пришла на модный показ за руку с молодым мужчиной. Где в это время находился супруг Глюкозы, неизвестно. Поклонники заметили, что в соцсетях певица больше не публикует совместные снимки.