«Завидуют лучшим»: Киркоров рассказал, как относится к критике

Известный певец Филипп Киркоров признался, что не переживает из-за критики. Соответствующее заявление артиста прозвучало в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube.

По словам исполнителя, он спокойно воспринимает критику. Музыкант подчеркнул, что хейтеры в какой-то степени привлекают внимание общественности к звезде. Он добавил, что обращать внимание на недоброжелателей бесполезно и энергозатратно.

«Завидуют лучшим, обсуждают лучших», - заявил Киркоров.

Певец отметил, что лучше быть в центре внимания, обладая скандальной репутацией, чем быть в «примитивном стаде осуждающих». Артист также заверил, что, если бы хейтеры не распространяли про него различные ложные истории, то он не был бы той звездой, которой является сейчас.

Ранее Филипп Киркоров признался, что скучает по временам своего студенчества в Москве. Музыкант уточнил, что больше всего ему запомнились поездки на общественном транспорте в те годы.