Певец Филипп Киркоров признался, что скучает по поездкам в «букашке» по Москве

Певец Филипп Киркоров в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube признался, что скучает по временам своего студенчества. Особенно исполнителю хита «Цвет настроения синий» запомнились поездки на общественном транспорте.

«Я скучаю по своим поездкам на троллейбусе в училище Гнесиных. Я садился на троллейбус "Б" — "букашка" мы его называли — на Садовом кольце… То есть я садился на Земляном Валу в эту "букашку" утром, в восемь или семь тридцать, и вот так по Садовому кольцу до Смоленки», - рассказал Киркоров.

Он отметил, что поездка занимала у него около 45-50 минут ежедневно в течение пяти лет. Как признался Киркоров, он периодически тоскует, вспоминая те времена.

Кроме того, поп-король добавил, что Московский метрополитен — самый красивый в мире, но не стал скрывать, что не знает, сколько стоит поездка в подземке.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров прожил в браке с Аллой Пугачевой 11 лет, несмотря на большую разницу в возрасте. По словам артиста, он решил жениться на Примадонне после того, как услышал ее песню «Сильная женщина плачет у окна» в новогоднюю ночь.