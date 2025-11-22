«Завидуйте молча»: Роза Сябитова ответила хейтерам ее сына

Роза Сябитова посоветовала хейтерам ее сына завидовать молча. Об этом сообщает «Абзац».

Сваха Роза Сябитова в День сыновей, который праздную 22 ноября, ответила на нападки в отношении ее сына. По словам знаменитости, Денис на самом деле не маменькин сынок. Он доказал это во время участия в шоу «Сокровища императора 2».

«Денис еще в шоу показал, какой он хороший сын и настоящий мужчина, когда он на третьем испытании с уже травмированной ногой выбил себе мениск. При этом он не сошел с дистанции, с болью делал все, что от него требуется, на обезболивающих», — рассказала она.

По словам Сябитовой, она благодарна Илье Соболеву и тем, кто позвал ее сына на «Сокровища императора 2» за продвижение отпрыска.

«Теперь Дениса приглашают везде. Я горжусь своим сыном, я прекрасная мать, у меня прекрасные дети. Завидуйте молча, а можно и не молча», — добавила она.

