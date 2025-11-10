«Еще одно сокровище»: Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз

У дочери Розы Сябитовой Ксении родился второй ребенок. О радостном событии телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

Сваха снова стала бабушкой — у нее родился внук.

«Спасибо, моим любимым детям, Ксении и Максиму за ещё одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье», — написала она.

63-летняя телеведущая поблагодарила медучреждение и врачей, которые помогли ее внуку появиться на свет.

Напомним, несколько дней назад 33-летняя дочь Сябитовой объявила о скором пополнении в семье. Первого ребенка, дочь Мирославу, Ксения родила в 2022 году.

Помимо Ксении у Розы Сябитовой есть 36-летний сын Денис. Он пока еще не был в браке.

Недавно коллега Сябитовой Лариса Гузеева рассказала, что ее дочь Ольга весной вышла замуж и родила дочь, ребенка назвали Ива, или по-русски Ева.