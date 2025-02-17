«Завидуйте молча»: разведенная Алсу снялась в обнимку с мужчиной

Певица Алсу поделилась совместным снимком в обнимку с мужчиной после скандального развода с Яном Абрамовым. Исполнительница хита «Зимний сон» опубликовала архивное фото с певцом Энрике Иглесиасом.

Артистка побывала в гостях у родителей, где нашла архивные номера журналов с ее снимками. В личном блоге Алсу показала обложку издания «Смена» 2000 года — именно тогда она заняла второе место на «Евровидении».

«Смотрите, что мы нашли в родительском доме. 16-летняя Алсу, милый ребенок», — отметила певица, рассматривая фото.

Алсу поделилась кадрами, на которых предстала в топе и длинной юбке, украшенных узором из страз. Артистка восхитилась своей стройной фигурой и решила снова отправиться в спортзал. Однако знаменитость все же нашла в себе один недостаток на архивных снимках — тонкие брови, которые тогда были в моде.

Также певица показала редкое фото в одном из журналов, на котором она запечатлена с Энрике Иглесиасом. В то время Алсу записала с артистом песню You’re My Number One, которую они исполняли дуэтом.

«Завидуйте молча», — заявила Алсу.

Под архивным кадром также была подпись: «Пленился ли Иглесиас красой Алсу? Пленилась ли Алсу красой Энрике?»

Напомним, в 2024 году артистка пережила расставание с мужем после 18 лет брака. В конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, несмотря на наличие троих общих детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. После развода певица стала чаще появляться на публике и ушла в работу, взяв на себя новые проекты.

Ранее сообщалось о том, что разведенная Алсу озвучила критерии, по которым выберет будущего избранника.