Мальчики – мимо: разведенная Алсу ищет мужчину с мозгами

После скандального развода с Яном Абрамовым певица Алсу посвятила себя работе — звезда активно выступает на сцене и записывает новые песни. Из-за этого у исполнительницы хита «Зимний сон» совершенно нет времени на личную жизнь. Но артистка уже задумывается о том, каким может быть ее будущий избранник.

41-летняя звезда пояснила, что возраст мужчины для нее не имеет значения, но слишком молодые поклонники проходят мимо.

«Естественно, на 20-летнего я не посмотрю», — приводит слова Алсу StarHit.

По словам артистки, для нее наиболее важны человеческие качества — тепло и интеллект. Алсу хочет чувствовать интерес и веселье рядом со второй половинкой.

Напомним, в конце мая 2024 года артистка неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. После развода Алсу стала чаще появляться на публике и ушла в работу, взяв на себя новые проекты.

Недавно артистка заверила, что ее вес не меняется с годами. Для этого она не только правильно питается, но и регулярно занимается спортом, а недавно увлеклась биатлоном.