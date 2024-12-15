Завидный жених: Кадышева ищет новую жену единственному сыну

Единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк развелся с женой. Народная артистка России ищет невесту 40-летнему наследнику.

Сын 65-летней исполнительницы хита «Широка река» — высокий, подтянутый мужчина без вредных привычек. Ко всему прочему, у Григория внушительное приданое — квартира в Москве и театр «Золотое кольцо».

Изначально Григорий планировал стать бизнесменом и получил экономическое образование. Он вел собственные проекты, занимался инвестициями и подрабатывал у родителей концертным директором. Но недавно мужчина решил стать артистом и начал активно выступать со звездной мамой, сообщается в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

В последнее время песни Кадышевой снова в тренде. Из-за этого знаменитость подняла цену на корпоративы и привлекла к выступлениям Григория.

Сын Надежды уже был женат на дочке влиятельного бизнесмена Анжелике Бирюковой — ее мужчина встретил, еще будучи студентом. С ней Костюк встречался на протяжении восьми лет и, наконец, повел под венец. На шикарной свадьбе тамадой был Николай Басков, а гостей угощали черной икрой. У супругов родился сын Алексей, но полгода назад Григорий вышел в свет без обручального кольца.

Артистка не унывает и надеется снова женить сына. Наследник, в свою очередь, уверяет, что путь к его сердцу лежит через маму.

Ранее певица Надежда Кадышева назвала свой любимый крем. После этого интернет-пользователи стали писать, что от него нет эффекта – артистка, по их мнению, заметно сдала.