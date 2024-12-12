«Эффекта нет»: Надежда Кадышева назвала любимый крем и нарвалась на критику

65-летняя певица Надежда Кадышева назвала свой любимый крем. После этого интернет-пользователи стали писать, что от него нет эффекта – артистка, по их мнению, заметно сдала.

Исполнительница сообщила, что ухаживает за лицом по старинке. Она отдает предпочтение средствам отечественного производства.

Светский обозреватель Феликс Грозданов опубликовал в личном аккаунте видео, на котором Кадышева говорит: «Я «Свободу» люблю… Очень зимой хорошо подходит – там разные! Там «Люкс» есть и «Вечерний». Они так увлажняют кожу».

Слова Кадышевой спровоцировали дебаты в Сети. Одни хвалили, что певица выбирает стареть естественно. «Прелесть, а не женщина», «Естественно стареющая женщина, так приятно смотреть», «Не сравнить с Бабкиной», «С Долиной одним кремом пользуются», - писали в Сети.

Других отпугнул внешний вид Кадышевой.

«Что ж за крем такой? … Потому что эффекта нет», «Не сильно крем помогает, надо поменять», «Глядя на нее понимаешь, что крем брать не надо», - писали фолловеры.

В конце декабря Кадышева выступила в Кремлевском дворце и удивила переменами во внешности. Она выглядела намного моложе своих лет.