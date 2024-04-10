Завидный холостяк, бизнесмен: что известно о мужчине, с которым Бледанс вышла в свет

Актриса Эвелина Бледанс появилась на премьере фильма в Москве с бизнесменом Сергеем Демчевым. С ними был сын Семен.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Бледанс с другом посетила премьеру ленты «Город тайн: исчезнувшая». Сначала актриса старалась не показывать, с кем пришла. На красной дорожке она позировала одна. Однако в зоне отдыха Бледанс воссоединилась со спутником – там они мило общались, пишет издание.

На вопрос, с кем она пришла, Бледанс не ответила. Демчева не первый раз видят с ней. Новое появление подтвердило, что в их общении все стабильно.

Издание отмечает, что мужчина является завидным холостяком: он владеет галереей, занимается бизнесом. Впервые Бледанс и Демчев вышли в свет несколько лет назад, однако о своих отношениях официально не объявляли.

Ранее стало известно о смерти сводной сестры актрисы. Родственница принимала алкоголь и наркотики, страдала от цирроза печени. Некоторое время она провела в тюрьме. Вскоре после выхода из колонии женщина скончалась, у нее осталась дочь. Та сообщила Бледанс о смерти, актриса оплатила похороны. Однако раскрывать подробности трагедии в семье она не стала.