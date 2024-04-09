Певица Эвелина Бледанс отказалась комментировать смерть сводной сестры. Об этом сообщает Пятый канал.

О смерти сводной сестры Эвелина Бледанс рассказала накануне. Она призналась, что пыталась помочь девушке, но та отказывалась принимать лекарства. Дело в том, что сестра знаменитости долгое время страдала от цирроза печени из-за регулярного приема наркотиков и алкоголя.

Ситуация обострилась после того, как сводная сестра Бледанс попала за решетку. Звезда рассказывала, что ее родственница скончалась вскоре после выхода из колонии.

«Человек не хотел жить, хотел прожить этот кусочек ярко. Конечно, такая ситуация к чему может привести? К тому, что осталась дочка без матери. Она мне написала, что мама умерла. Я оплатила похороны», — рассказывала Бледанс.

Журналисты в очередной раз связались с певицей и актрисой для того, чтобы уточнить детали семейной трагедии, однако на вопросы Бледанс отвечать отказалась.

«Нет, я не буду ничего комментировать», — заявила она.

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