«Чтобы не проходить со скандалами этап раздела имущества»: Сафронов готов переписать полдома будущей невесте

Художник Никас Сафронов допустил возможность брака в будущем. Но при этом он не намерен проходить со скандалами этап раздела имущества, поэтому сразу готов переписать половину дома невесте.

Об этом знаменитость заявил в беседе с порталом PROZVEZD. По словам Никаса, в ЗАГС он пока не спешит, так как не чувствует себя одиноким. Но вместе с этим художник не исключает, что в будущем может снова жениться.

При этом Сафронов уже на первых порах готов переписать часть дома на невесту. Таким образом Никас хотел бы избежать возможных скандалов из-за раздела имущества в будущем.

«У меня есть друзья, есть любимая работа, дети. Так что в загс пока не спешу! Я лучше сразу отпишу половину дома, если нужно, чтобы не проходить со скандалами этап раздела имущества после развода», — заявил художник.

Ранее Сафронов заявил, что певица Алла Пугачева закрылась от всех. По словам Никаса, он был когда-то близок с Примадонной.