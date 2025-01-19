«Завещание было проигнорировано»: Дмитрий Певцов выступил с новыми обвинениями в адрес «Ленкома»

Актер Дмитрий Певцов, со скандалом уволившийся из «Ленкома», выступил с новыми обвинениями в адрес театра. В своем Telegram-канале артист заявил, что руководство культурного учреждения проигнорировало «творческое завещание» Марка Захарова.

В личном блоге Дмитрий Певцов опубликовал фото письма бывшего художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, адресованного режиссерскому управлению и директору театра. В своем документе артист расписал, каким образом должны быть расставлены спектакли в месячном репертуаре, а также какие постановки следует исключить. Однако Дмитрий Певцов заявил, что начальство учреждения не прислушалось к рекомендациям Марка Захарова и убрало его спектакли и премьеры.

«Это почерк Марка Захарова. Это его творческое завещание. Документ так не был напечатан, а после смерти автора был проигнорирован директором театра…» — написал актер.

Напомним, 14 января 2025 года Дмитрий Певцов объявил об уходе из Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» после 33 лет работы. Портрет артиста на почетном месте в фойе учреждения убрали после его последнего появления на сцене 24 ноября 2024 года. После этого актер решил, что театр «более не нуждается в его услугах». Ответ учреждения на его увольнение Дмитрий Певцов назвал «бездарной отпиской», в которой так и не были озвучены причины его изгнания.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Певцов раскрыл истинную причину своего увольнения из «Ленкома». По словам знаменитости, нынешнее руководство театра «не терпит инакомыслящих».