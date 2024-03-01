Завершивший музыкальную карьеру ЮрКисс вернулся на сцену под новым псевдонимом

Певец ЮрКисс возобновил музыкальную карьеру после объявления об уходе со сцены. Он решил не покидать шоу-бизнес и стал выступать под своим настоящим именем – Юрий Киселев.

В конце декабря 2022 года артист шокировал поклонников заявлением, что больше не намерен заниматься творчеством. После этого он на некоторое время пропал и перестал выходить на связь даже с членами своей команды. Как выяснилось, он провел неделю в Тибете, чтобы разобраться в себе и мыслях. И, по всей видимости, это помогло ему понять, что он не сможет жить без музыки.

Возобновление карьеры в шоу-бизнесе ЮрКисса совпало с выходом его нового релиза. 29 февраля Юрий Киселев представил трек под названием «Зимой», тем самым дав понять своим поклонникам, что он продолжит радовать их, выпуская композиции.

Напомним, что свой путь в музыке певец начал еще в 2012 году. По мнению некоторых его недоброжелателей, продвигаться по карьерной лестнице ему во многом помогал отец – Владимир Киселев. Так, в 2013 году Юрий выступил на Международном музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга», организатором которого являлся его родитель. А в 2015 году он получил первый «граммофон», руководителем премии также числится Владимир Владимирович.

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