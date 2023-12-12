«Мне неприятен»: ЮрКисс рассказал о ссоре с Егором Кридом

Российский певец ЮрКисс (Юрий Киселев) заявил, что испытывает неприязнь к рэперу Егору Криду. Соответствующее признание артиста прозвучало в видео на YouTube-канале «Дневник хача».

По словам Киселева, в работе с коллегами по цеху ему не нравится, когда «садятся на шею». Музыкант отметил, что нередко позволял другим использовать его, поскольку он является добрым человеком. При этом он подчеркнул, что некоторые звезды не ценят поддержку.

Певец также рассказал, что не общается с рядом артистов, потому что они ему неприятны. К числу таких людей Киселев отнес рэпера Егора Крида.

«Окей, человек из шоу-бизнеса, который мне неприятен, это Егор Крид, твой близкий друг. И он знает почему. За его отношение», - заявил Киселев в ходе интервью блогеру Амирану Сардарову.

Исполнитель уточнил, что в последнее время рэпер сильно изменился, вследствие чего их дружбе пришел конец. В то же время подробности ссоры певец раскрывать не стал.

Ранее мы писали, что Егор Крид потребовал через суд миллион рублей от главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.