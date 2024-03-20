«Еле хожу»: почему на самом деле Леонтьев ушел со сцены в 75 лет

Уходящий со сцены 75-летний певец Валерий Леонтьев хочет запомниться молодым. Артист принял решение из-за проблем со здоровьем, но в сердцах зрителей он мечтает остаться молодым и энергичным. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации, полученной из близкого круга Валерия Леонтьева, у него серьезные проблемы с ногами, связанные с повреждением мениска на каждой из них во время выступлений. Операции и реабилитация не принесли желаемого результата, и выступления стали для него непосильной задачей. Даже празднование его 75-летия было отменено.

«Он принял решение уйти со сцены. «Хочу, чтобы меня запомнили молодым, я теперь еле хожу», – сказал он недавно в разговоре с одним из своих авторов песен», – отметили в окружении артиста.

Кроме того, у певца не закрывались глаза. Все это случилось с ним из-за пластических операций. На гастролях Леонтьев просил, чтобы в его номере в гостинице были черные плотные шторы.

«Два года назад Леонтьев пошел на очередную пластику в Америке, чтобы исправить проблему с глазами. Увы, операция не дала ожидаемого эффекта. Дефект от прошлой пластики не удалось исправить», – рассказала продюсер Алина Красная.

Ранее мы писали о том, что племянник Леонтьева объяснил, почему певец не говорит о своей позиции по СВО. По его словам, музыкант «хочет оставаться нейтральным».