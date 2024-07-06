«Завалила экзамены»: Сергей Жорин рассказал о новой проблеме психолога Вероники Степановой

Юрист Сергей Жорин заявил, что у Екатерины Гордон нет статуса адвоката. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сергей Жорин, который защищает модель Анастасию Решетову, заявил о проблемах с адвокатом стороны ответчика. По словам юриста, Екатерина Гордон, представляющая интересы психолога Вероники Степановой, не имеет статуса адвоката.

«Катя завалила экзамен в адвокатуру и не имеет статус адвоката. Поэтому, учитывая, что заявление подано в полицию и все будет происходить в рамках УПК РФ — для защиты своих интересов Веронике Степановой все-таки придется нанять настоящего адвоката», — заявил он.

Напомним, спор Анастасии Решетовой и Вероники Степановой возник после того, как психолог публично и в грубой форме заявила, что модель увела мужа у певицы Алсу.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак обвинила Катю Гордон в пиаре на суде Решетовой и Степановой.