Затворником не назовешь: 93-летний Краско посещает светские мероприятия, несмотря на трудности при передвижении

Пожилой петербургский актер Иван Краско, которому в сентябре исполнится 94 года, с трудом передвигается. Это заметили журналисты Kp.ru, которые побывали на выставке Никаса Сафронова. Артист еле преодолел красную дорожку.

Краско подвезли прямо к дому, где состоялось мероприятие. Актеру, как и другим звездам, пришлось пройти по красной дорожке, однако сам Иван Иванович на такой «марш-бросок» не решился, скорее всего, из-за опасений не дойти.

Компанию артиста составила молодая помощница. Девушке приписывают отношения со звездой российского кинематографа, но, по заверениям той, ни о чем подобном и речи быть не может. Пару связывают исключительно попечительские отношения.

Весь путь Краско держался за руку помощницы. Позже он ответил журналистам, что чувствует себя соответственно возрасту и нашел силы прийти на выставку товарища.

Ранее Краско за руку привели к могиле сына Андрея в Петербурге. Было видно, что актеру приходится тяжело.