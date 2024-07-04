Годовщина смерти: 93-летнего Ивана Краско за руку привели к могиле сына Андрея

Актер Иван Краско посетил могилу сына Андрея Краско в годовщину его смерти. 93-летний мужчина был в Санкт-Петербурге и не мог не посетить кладбище, где покоится его наследник. Кадры публикует издание mk.ru.

Артист был в брюках, полосатой тельняшке и в пиджаке. Он взял с собой корзинку с цветами и шел под руку со спутницей. Видно было, что мужчине приходится тяжело, но он медленно подошел к могиле сына и наклонился.

«Сынуля, это тебе. Ну что, все также», – сказал звезда.

Напомним, что сын артиста Андрей Краско умер 4 июля 2006 года. Мужчине было всего 48 лет. Он тоже выбрал актерскую карьеру и снялся в десятках фильмов. Поклонники были поражены, когда узнали о смерти кумира.

Отцу было очень тяжело. В память о сыне он снял несколько документальных фильмов и телепередач, среди них «Непохожий на артиста», «Последний полет Андрея Краско».

Напомним, что могила Андрея Краско находится на кладбище в Комарово. Его называют «самым загадочным» кладбищем Санкт-Петербурга. Здесь похоронены великие литераторы, ученые и художники. Рядом с могилой Андрея Краско установлен простой памятник. Интересно, что крест решили поставить не рядом с захоронением, а у дерева, которое растет на другой стороне тропинки.

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