«Затуманивает ясность ума и интуицию»: Павел Дуров дал совет молодым людям

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что уже 20 лет не употребляет алкоголь. Он призвал молодых людей последовать его примеру.

Как отметил миллиардер, на его глазах многие успешные люди разрушили свою жизнь из-за горячительных напитков.

«Алкоголь затуманивает ясность ума и интуицию на несколько дней после употребления. Хотя он может временно поднять настроение, это как взять кредит – вы вернете его с процентами. Краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Программист призвал двадцатилетних не копировать вредные привычки общества, чтобы сохранить здоровье тела и ума и сконцентрироваться на достижении выдающихся результатов.

Ранее Павел Дуров после скандала с матерью его троих детей Ириной Болгар признался в любви своей 24-летней спутнице Юлии Вавиловой, с которой его задержали в конце августа в аэропорту Парижа. Предприниматель заявил, что девушка была беременна от него, но из-за пережитого стресса потеряла ребенка на десятой неделе.