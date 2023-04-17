«Затряслись ноги, руки»: 55-летний Филипп Киркоров едва не потерял сознание на шоу «Маска»

Филипп Киркоров считается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Певец ведет активный диалог с подписчиками и всегда рад поделиться эксклюзивными подробностями о себе. Не смущает публику даже эпатажное поведение артиста: он уже давно вошел в число любимчиков россиян. Именно поэтому недавний случай в эфире шоу «Маска» так обеспокоил поклонников Филиппа.

Дело в том, что на протяжении всего проекта члены жюри долго мучались, кто из звезд находится в маске Хомяка. Вариантов было множество, и даже звучало имя Ани Лорак. Когда же персонаж был разоблачен и в костюме оказалась Анита Цой, близкая подруга Киркорова, то он едва мог сохранять спокойствие. В эфире ТВ музыкант признался: от удивления он чуть не потерял сознание.

«У тебя такой синтетический тембр. Когда ты сейчас сняла маску, я чуть сознание не потерял. У меня затряслись руки, ноги», — поделился откровением 55-летний мужчина.

К слову, сама Анита явно довольна произведенным эффектом, также она заявила, что рада своему участию в шоу.

«Спасибо вам, особенно, Филипп, тебе за то, что я стала мемом этой программы», — резюмировала Цой.

Ранее мы писали о том, что Анита крайне обеспокоена своим здоровьем после перенесенного ковида. Знаменитость заявила: «Хочется долго выступать». Полное высказывание Цой читайте здесь.