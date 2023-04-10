«Хочется долго выступать»: Анита Цой обеспокоена своим здоровьем после перенесенного ковида

Не так давно Анита Цой перенесла ковид в тяжелой форме. Три года назад медицинские сотрудники установили у певицы большой процент поражения легких. Артистке делали переливание плазмы, ставили капельницы. Только так врачи смогли спасти жизнь Аните. В новом интервью для Пятого канала знаменитость рассказала, как после перенесенного заболевания изменилось ее отношение к здоровью.

Выяснилось, что 52-летняя Цой тщательно следит за состоянием организма. Вот почему она регулярно сдает анализы и посещает докторов. Анита планирует долго радовать публику концертами, именно поэтому звезда старается не запускать здоровье.

«Ем, пью, вкалываю. Обследования прохожу постоянно, это вообще серьезная тема. Я помешана на здоровье. Хочется еще долго выступать, банки катать и родным дома зажигать свет», — высказалась Цой во время концерта «Удачные песни».

К слову, многие коллеги Аниты также жалуются на тяжелое восстановление после ковида. Так, например, несколько лет назад докторам удалось чудом спасти Марину Максимову. Несмотря на то, что девушка вернулась к привычной жизни и концертной деятельности, проблемы со здоровьем дали о себе знать. Недавно по Сети распространились кадры, на которых она едва передвигается по сцене и исполняет свои композиции. Эксперты уверены: коронавирус истощил организм певицы, вот почему на сегодняшний день Марина по-прежнему не в форме. Полное высказывание врачей смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 45-летняя Ольга Орлова заявила о новых проблемах со здоровьем. Телеведущая вышла на связь и сообщила: «Не могла двигаться сутки». Подробности читайте в этой статье.