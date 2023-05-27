Затравленный Максим Виторган сделал громкое заявление

Музыкант Егор Бортников был внесен Минюстом РФ в список иноагентов 26 мая. На эту новость гневно отреагировал его коллега по сцене — Максим Виторган. Актер сделал громкое заявление в своем микроблоге.

Оказалось, что Максим Виторган потребовал и его внести в список иностранных агентов.

«Я всегда с ним был горячо не согласен и категорически спорил! И еще против совсем вообще! Прошу учесть при министерстве признания агентом ино РФ (может быть, перепутал что-то, но это только от волнения). И так как дело серьезно, то дайте еще один компот, пожалуйста!» — заявил бывший супруг Ксении Собчак.

Однако в комментариях Виторгана мало кто поддержал. Интернет-пользователи начали язвить, говоря «Клоун убогий», «Как их штырит,», «Бездарный блатной актеришка» на Виторгана. Кроме того, публицист Михаил Шахназаров на ситуацию написал так: «Талант у Господа выпрашивать поздно, так хоть иноагента у страны выпрошу».

Ранее мы писали, что Максим Виторган раскрыл правду об отношениях с Нинидзе.