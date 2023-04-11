«Расстались»: 50-летний Максим Виторган больше не скрывает правду об отношениях с Нинидзе

После развода с Ксенией Собчак личная жизнь Виторгана стала самым обсуждаемым событием. Максим не так долго был одинок: совсем скоро он вновь обрел счастье с Нино Нинидзе. Осенью 2023 года пара отметит 4 года отношений, но, несмотря на это, пресса по-прежнему приписывает им разрыв. И подобное нельзя назвать беспочвенным: знаменитости довольно редко появляются вместе как на светских мероприятиях, так и в личном блоге друг друга. Однако на днях актеры сделали исключение и порадовали публику появлением на премьере «Звезды в полдень». Об этом сообщает портал Woman.ru.

Молодые люди проигнорировали красную дорожку и журналистов и сразу же отправились на второй этаж кинотеатра «Художественный». Максим и Нино вели себя весьма уединенно, но все же сотрудникам прессы удалось заметить романтические чувства между ними.

Виторган нежно обнимал спутницу за плечи и старался побыстрее скрыться вместе с ней в темноте зала. Все это позволило журналистам Woman.ru прийти к выводу: пара по-прежнему вместе, и ни о каком расставании речи быть не может.

В качестве доказательства свой позиции они привели недавние слова звезды «Беспринципных»: «Мы с Нино расстались только в статьях этих изданий».

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