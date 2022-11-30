Затравленную украинцами Ани Лорак обнаружили полуголой на обрыве
После начала СВО 44-летняя певица Ани Лорак оказалась в трудном положении. Карьеру она построила в России, но и украинскую аудиторию терять не хотела. Поэтому артистка пыталась усидеть на двух стульях, однако не получилось. Украинцы предательницу не приняли и стали травить в Сети.
С недавнего времени Лорак переехала в Испанию. Периодически она выходит оттуда на связь со своими преданными поклонниками. В этот раз певица опубликовала в социальной сети новую фотографию, на которой предстала перед публикой в полуголом виде. Фанаты отметили, что локацией для съемки послужил живописный обрыв.
Ани Лорак
Фото: Блог Ани Лорак
Подпись в посте Ани Лорак оставила нейтральную: «Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать душой», - сообщила артистка. Но даже такая позиция не устроила хейтеров. Они принялись писать певице гневные комментарии и называть ее предательницей.
Ранее сообщалось, что, несмотря на молчание, Лорак продолжает работать. Она готовит несколько музыкальных проектов, которые совсем скоро собирается представить публике.