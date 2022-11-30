Затравленную украинцами Ани Лорак обнаружили полуголой на обрыве

После начала СВО 44-летняя певица Ани Лорак оказалась в трудном положении. Карьеру она построила в России, но и украинскую аудиторию терять не хотела. Поэтому артистка пыталась усидеть на двух стульях, однако не получилось. Украинцы предательницу не приняли и стали травить в Сети.

С недавнего времени Лорак переехала в Испанию. Периодически она выходит оттуда на связь со своими преданными поклонниками. В этот раз певица опубликовала в социальной сети новую фотографию, на которой предстала перед публикой в полуголом виде. Фанаты отметили, что локацией для съемки послужил живописный обрыв.