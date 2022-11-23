01:30, 23 ноября 2022
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Ани Лорак: «не хочу быть использованной никем и нигде».
Поклонники творчества Ани Лорак уже начали волноваться, что у певицы проблемы.
На протяжении длительного периода, Лорак не публиковала никаких новостей и постов в социальных сетях.
И вот, спустя несколько месяцев молчания, популярная певица впервые за долгое время обратилась к своим фанатам.
Оказывается, сейчас она находится в работе сразу над несколькими музыкальными проектами, но подробности пока раскрывать не готова.
Лорак сообщила, что очень хочет о многом рассказать и поделится переполняющими ее мыслями. Самое главное для нее «не быть использованной никем и нигде».
Поэтому так надолго и затянулось ее молчание. Всех поклонников она поблагодарила за поддержку и попросила оставаться на связи.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://vk-smi.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: