Юлия Высоцкая после сообщения о разводе стала похожа на анорексичку
49-летняя актриса Юлия Высоцкая продемонстрировала результат своего похудения.
Фото: Starface.ru
Актриса Юлия Высоцкая длительное время ради стройной фигуры использовала «горячую» йогу. Со временем она занялась кардиотренировками, и результат не заставил себя ждать. Высоцкая показала себя в спортивной форме перед тренировкой – без того худая актриса стала похожа на человека с анорексией.
На это обратили внимание поклонники. Они заметили, что Высоцкая выглядит «болезненно». Фанаты призывали ее перестать худеть.
Некоторые восхитились идеальным телом актрисы. Поклонники писали: «Умница», «Красотка».
Сама Высоцкая призналась, что иногда ленится пойти в спортзал и «тащит себя из зимнего болота за шкирку». Актриса многое попробовала в спорте и даже работала с «железом». Но после часовой тренировки Высоцкая «разрыдалась в раздевалке» и «больше никогда не качалась».
Ранее Высоцкая, будучи замужем за режиссером Андреем Кончаловским, открыто заявила о «новом партнере».