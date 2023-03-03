Юлия Высоцкая после сообщения о разводе стала похожа на анорексичку

Актриса Юлия Высоцкая длительное время ради стройной фигуры использовала «горячую» йогу. Со временем она занялась кардиотренировками, и результат не заставил себя ждать. Высоцкая показала себя в спортивной форме перед тренировкой – без того худая актриса стала похожа на человека с анорексией.

На это обратили внимание поклонники. Они заметили, что Высоцкая выглядит «болезненно». Фанаты призывали ее перестать худеть.

Некоторые восхитились идеальным телом актрисы. Поклонники писали: «Умница», «Красотка».

Сама Высоцкая призналась, что иногда ленится пойти в спортзал и «тащит себя из зимнего болота за шкирку». Актриса многое попробовала в спорте и даже работала с «железом». Но после часовой тренировки Высоцкая «разрыдалась в раздевалке» и «больше никогда не качалась».

Ранее Высоцкая, будучи замужем за режиссером Андреем Кончаловским, открыто заявила о «новом партнере».