Затравленная Барановская неожиданно получила поддержку: Гордон в эфире обратился к аудитории

Александр Гордон и Юлия Барановская уже много лет вместе ведут программу на Первом канале «Мужское/Женское». Изначально журналист не особо воспринимал коллегу за счет ее не самой «белой» репутации, ведь долгое время ее все знали только как возлюбленную Андрея Аршавина. Однако со временем Александр узнал Юлию лучше и стал относиться к ней с теплом и уважением, поэтому он стремится оберегать ее от неконструктивной критики со стороны аудитории.

В последнее время Барановская начала подвергаться достаточно сильной травле в Сети. Недоброжелатели припоминают ей все: от футболиста до ее поведения в эфире программы. Сама Юлия никак на такие выпады не реагирует, но неожиданно за нее решил заступиться Гордон. В новом выпуске проекта он обратился к хейтерам ведущей и призвал их перестать писать ей гадости в социальных сетях.

«Обращаюсь ко всем хейтерам: не пишите Юле в соцсетях, какая она плохая», - заявил Александр. Примечательно, что слова журналиста могли быть совершенно не согласованы с редакторами передачи.

Напомним, что после расставания с Аршавиным Барановская больше не была замечена в романтических отношениях. Она полностью погрузилась в работу и заботу о детях, тем более что их отец практически никак не участвует в процессе воспитания. Однако недавно Юлия неожиданно заговорила о личной жизни и поделилась своими мыслями по поводу брака.