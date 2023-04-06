Дети в курсе моей личной жизни: Юлия Барановская решительно настроена на ЗАГС

42-летняя ведущая Юлий Барановская, которая официально ни разу не была замужем, рассказала о своем видении отношений с мужчиной. В этой связи она привела подслушанный разговор сына Артема и дочери Яны, которые рассуждали о том, что будет дальше с личной жизнью их мамы после расставания с футболистом Андреем Аршавиным.

По словам Барановской, дочь периодически задает ей вопрос: «Мам, ну когда замуж-то?» В целом дети в курсе личной жизни мамы, но знать им пока не о чем.

Ведущая основательно подходит к выбору мужчины. Своего человека она пока не встретила. Барановская решила, что представит его детям, только будучи уверенной в браке с ним.

«Просто сама встречаться не умею — мне надо, чтобы сразу все серьезно: ЗАГС, семья, дети», - сказала Барановская.

Она вспомнила подслушанный разговор детей, которые спорили о личной жизни матери. «Артем утверждал: «Мама может идти по улице и влюбиться просто так, с первого взгляда». Яна же была уверена: «Мама не может влюбиться в первого встречного, ей нужно как следует узнать человека. И вообще — рядом с ней должен быть принц», - говорили дети.

Ранее мы писали, что Барановская и Аршавин воссоединились ради празднования дня рождения дочери.