«Зато не бабник»: Пугачева раскрыла опасную зависимость Галкина*

74-летняя певица Алла Пугачева сообщила, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) любит выпить. Об этом информирует издание The Voice.

Исполнительница хита «Арлекино» вернулась в Израиль. Там певица и ее супруг посетили концерт, на котором отметились и другие уехавшие из РФ звезды. Примечательно, что пара была в хорошем настроении: супруги весь вечер шутили и делились подробностями личной жизни.

Поднявшись на сцену, юморист заявил, что он сначала пьет, а потом выступает. Артист налил себе в стакан алкоголь, а затем полностью его опустошил. «Сейчас Алла волнуется. Она знает, что я люблю выпить», — высказался супруг Пугачевой.

Примечательно, что ответ певицы не заставил себя ждать. Пугачева из зала выкрикнула, что ее избранник «зато не бабник».

Также юморист рассказал о детях. По его словам, Гарри и Лиза заскучали, несмотря на то, что у них много игрушек и развлечений. «У них сейчас айпады, айфоны, айроботы. У нас был только Айболит», — высказался артист.

Ранее актер Станислав Садальский прокомментировал падение доходов Пугачевой. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ