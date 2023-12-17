«Мне жалко Аллу»: Садальский поддержал обнищавшую Аллу Пугачеву

В прошлом году певица Алла Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Сначала они уехали в Израиль, а после политических событий в стране звездная пара с детьми отправилась на Кипр. Недавно у шоумена состоялся концерт, на котором он пожаловался на тяжелое материальное положение. Высказывание артиста прокомментировал актер Станислав Садальский.

Садальского в этой ситуации ничего не удивляет: Галкину* будет очень сложно собрать такие же залы, как в России. Не нужен комик и зарубежному телевидению, где хватает своих звезд. В нашей же стране он выступал в самых рейтинговых передачах. Актер не жалеет юмориста, поскольку, по его словам, он «очень глупый».

«Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации. А Галкин*… Я не сейчас поменял свое мнение, я всегда говорил о нем, что он очень неумный. Даже обсуждать этого глупца не буду!», — рассказал он в интервью aif.ru.

Артист также недоумевает, как сейчас можно покинуть свою страну.

Напомним, певица Алла Пугачева назвала состояние своей семьи «голожопингом». Галкину* же пришлось даже просить милостыню у магазина в Европе из-за проблем с банковскими картами.

*(признан иноагентом на территории РФ)