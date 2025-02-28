Затмит невесту? Анастасия Волочкова показала платье на свадьбу дочери

Балерина Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе единственной дочери Ариадны. Недавно она отправилась в модный бутик и показала, в каком платье может появиться на торжестве.

За нарядом танцовщица пошла в бутик звездного дизайнера Аники Керимовой, которая шьет и подбирает одежду для многих российских знаменитостей. В личном блоге Анастасия продемонстрировала одно из платьев, которое, вероятно, и выберет. Оно длины макси, облегающее и золотого цвета. У него есть баска, а также небольшой шлейф. Лиф выполнен в форме «сердечка».