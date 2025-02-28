НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 февраля 2025, 10:47
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Затмит невесту? Анастасия Волочкова показала платье на свадьбу дочери

Балерина Анастасия Волочкова показала платье на свадьбу дочери Ариадны.
Затмит невесту? Анастасия Волочкова показала платье на свадьбу дочери

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе единственной дочери Ариадны. Недавно она отправилась в модный бутик и показала, в каком платье может появиться на торжестве.

За нарядом танцовщица пошла в бутик звездного дизайнера Аники Керимовой, которая шьет и подбирает одежду для многих российских знаменитостей. В личном блоге Анастасия продемонстрировала одно из платьев, которое, вероятно, и выберет. Оно длины макси, облегающее и золотого цвета. У него есть баска, а также небольшой шлейф. Лиф выполнен в форме «сердечка».

Затмит невесту? Анастасия Волочкова показала платье на свадьбу дочери

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сети мнения по поводу наряда разделились. Одни оценили вкус балерины, а другие раскритиковали. Пользователи отметили, что Волочкова может затмить невесту на свадьбе, ведь сама Ариадна признавалась, что не хочет слишком роскошное платье.

К слову, подготовкой свадьбы занимается именно балерина. Она сразу дала понять дочери — скромно не получится, ведь она наследница Волочковой. Основное торжество должно будет пройти в Петербурге, но также запланирован праздник и в Москве.

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла источник своих заработков.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Анастасия Волочкова
Ариадна Волочкова
свадьба
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