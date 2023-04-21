«Заткнула Наташку»: невестка-стриптизерша Мелисса утерла нос Королевой

Певица Наташа Королева в последнее время демонстрирует идиллию в отношениях с мужем Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Они пережили громкий скандал, а теперь наслаждаются друг другом. Теперь поклонники с интересом обсуждают не супругов, а личную жизнь их сына Архипа. И невесту наследника – звезду пилона Мелиссу Фокс.

Архип закрутил роман с Анной Волынкиной (настоящее имя девушки) во время пандемии. С тех пор возлюбленные не расстаются, а даже планируют пожениться. Многие критиковали выбор сына знаменитости и писали, что его избранница плохо выглядит. Но на днях она опубликовала снимок в новом образе. Подписчики восхитились тем, как изменилась модель. Фото здесь.

Некоторые даже отметили, что постройневшая и похорошевшая девушка под стать своей знаменитой свекрови.

«Заткнула Наташку за пояс», «Просто восхитительная, теперь вы просто королева», «Пусть Тарзан и хейтеры уже отстанут от нее», «Спорт тебе к лицу, так держать, красавица», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как Наташа Королева чуть не увела из семьи не только Филиппа Киркорова, но и Леонида Агутина. Слухи о том, что между артистами мог быть роман, появились после того, как в Сети опубликовали архивный снимок, сделанный на пляже в Майами. На фото еще совсем молодые Наташа Королева и Леонид Агутин лежат на одном пледе и нежатся под лучами солнца. При этом исполнитель загорает без майки, а его коллега в коротком топе.