«Шпили-вили с Наташкой»: соблазнившая Киркорова Королева едва не увела из семьи еще и Агутина

В молодости Наташа Королева разбила немало мужских сердец. Недавно выяснилось, что она едва не увела из семьи Филиппа Киркорова, когда тот был женат на Алле Пугачевой. Однако не только исполнитель хита «Цвет настроения синий» оказался пленен чарами темноволосой певицы. В 90-е годы с ней был крайне близок Леонид Агутин, и, возможно, связывали их не только дружеские отношения.

Слухи о том, что между артистами мог быть роман, появились после того, как в Сети опубликовали архивный снимок, сделанный на пляже в Майами. На фото еще совсем молодые Наташа Королева и Леонид Агутин лежат на одном пледе и нежатся под лучами солнца. При этом исполнитель загорает без майки, а его коллега в коротком топе.

Поклонники певцов, внимательно рассмотревшие кадр, стали обсуждать, что между ними явно чувствуется напряжение, будто связывали их явно романтические чувства. «Почему Королева и Агутин выглядят так, как будто у них все было?», «А у него чего было что ли? В смысле шпили-вили с Наташкой», «А могли быть классной парой», - оставляли комментарии пользователи.