«Заткнись!»: Маша Распутина накинулась на дизайнера, назвавшего ее безвкусной и вульгарной

Маша Распутина приняла участие в программе Джемала Махмудова, в которой модный эксперт разобрал ее гардероб. Звезда не смогла справиться с критикой модельера и потребовала его не трогать ее вещи.

Для многих образ Маши Распутиной всегда ассоциировался с сексом. Короткие платья, глубокие декольте, прозрачные ткани, высокие шпильки – эти атрибуты постоянно присутствовали в нарядах певицы. На это при просмотре гардероба артистки указал и дизайнер. Он отметил, что в 90-х Распутина совершила революцию на эстраде. Она показала женщинам, что такое настоящий секс.

Однако слова Джемала оскорбили артистку. Она призвала мужчину заткнуться и не говорить ничего подобного про ее вещи. Распутина отметила, что никогда никого секса не показывала. Да и вообще она очень серьезная артистка. По ее словам, она никогда не была вульгарной на сцене. А оголить немного ногу – это красиво, а не похабно. «Я была одета, как фигуристка! Ерунда. Ты неумелый человек, если этого не увидел!» - резко высказалась Маша Распутина и попросила дизайнера больше никогда не прикасаться к ее эксклюзивным вещам.

Стоит отметить, что еще до слов про сексуальные наряды певицы Распутина была враждебно настроена к модельеру. Она просила его не прикасаться к ее одежде, так как это были бренды, которые очень дорого стоят.

После разбора гардероба Маши Распутиной модный критик заключил – уровень безвкусицы ее одежды зашкаливает.

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