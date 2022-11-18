Настя Ивлеева попозировала без лифчика перед «Монастырем»

Блогер Настя Ивлеева попозировала фотографам без лифчика и в оголяющем грудь пиджаке перед премьерой сериала «Монастырь». Знаменитость не стеснялась показывать свои прелести, хотя была с мамой – Натальей Никитиной.

Ивлеева сыграла в фильме главную роль, поэтому к блондинке было приковано внимание папарацци на красной дорожке.

В кинотеатр она приехала в черном костюме. Пикантности образу придавало отсутствие бюстгальтера. Ивлеева, улыбаясь, демонстрировала фотографам свое декольте.

Поклонники принялись обсуждать провокационный лук в Сети. Они по-разному отнеслись к наряду Ивлеевой. Одни писали, что актриса «козырнула красотой», другие осудили, что Ивлеева так ходит при маме.

Ранее Никитина поделилась мнением насчет избранников дочери. Она видит рядом с Ивлеевой «брутального, сильного и делового мужчину».