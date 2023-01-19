Затаился в цветах: священников возмутила выходка поклонников на могиле Инны Чуриковой

В Москве три дня назад прошло прощание с Инной Чуриковой. Траурное мероприятие посетили близкие, коллеги и поклонники актрисы, чтобы проводить ее в последний путь. Похоронили народную артистку на Новодевичьем кладбище, и сейчас ее могила полностью усыпала цветами.

По словам работников кладбища, они еще никогда не видели, чтобы так много людей выражали свои любовь и признание умершему. К месту захоронения до сих пор приходят люди и несут венки. Продавцы цветов неподалеку от могилы Чуриковой заявили, что за несколько дней они получили месячную выручку – так много товара у них купили для Инны Михайловны.

Правда, поклонники делают и другие подношения к могиле актрисы. Например, они оставляют записки. А кто-то принес Чуриковой церковную просфору - богослужебный литургический хлеб. Его нахождение на захоронении, так еще и вблизи креста, священники считают непозволительным. По словам церковнослужителей, телесная пища недопустима на могиле. Это считается большим грехом.

Ранее «Passion» рассказывал, как проходило прощание с Инной Чуриковой и кто пришел проститься с актрисой.