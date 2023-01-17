Муж и сын рыдали на коленях, а Матвиенко уронила цветы у гроба: в Москве простились с Инной Чуриковой

14 января в возрасте 79-ти лет ушла из жизни Инна Чурикова. Причиной смерти стала остановка сердца. Сегодня в храме Христа Спасителя в Москве проходит прощание с народной артисткой. Проводить в последний путь актрису пришли ее родные, коллеги и поклонники.

Церемония началась в 11 утра. Первыми прибыли родные Чуриковой – сын Иван и муж Глеб Панфилов. Мужчины не сдерживали эмоций. Прямо перед гробом артистки они встали на колени и заплакали. Глеб Анатольевич признался, что ему сейчас очень больно, и он пока не знает, как пережить утрату любимого человека.

Не менее тяжело и сыну Инны Михайловны, который, к сожалению, не смог проститься с матерью. В день, когда ей стало плохо, молодой человек находился в аэропорту. Как только врачи позвонили ему и попросили немедленно приехать в больницу, он тут же направился к актрисе, но не успел. Когда он прибыл на место, Чуриковой уже не стало.

Среди пришедших на прощание с актрисой были замечены Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Людмила Поргина, Михаил Горевой, Александра Захарова и другие коллеги и друзья Инны Михайловны. Также на церемонию пришла председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, которая слегка оконфузилась. Она нечаянно уронила цветы, когда ставила их возле гроба Чуриковой. Розы поспешили тут же поднять, а Матвиенко удалилась.

Отметим, что список пришедших на прощание с Инной Михайловной постоянно пополняется.

Ранее стало известно о последних днях жизни Инны Чуриковой. О них рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.