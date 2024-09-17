«Засунула в нос. Уснула»: 53-летняя Лера Кудрявцева поделилась курьезным случаем

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что испытывает проблемы с носовой перегородкой, из-за чего ей бывает тяжело дышать. Она купила специальный расширитель для носа и легла с ним спать, однако утром нигде его не обнаружила.

Курьезным случаем телеведущая поделилась в своем Telegram-канале.

«Засунула в нос. Уснула. Утром ее не было ни в носу, ни где-либо еще», — поделилась Кудрявцева забавной историей.

Телеведущая не сообщила, удалось ли ей в итоге найти потерянный гаджет, однако ситуация явно повеселила ее подписчиков, которые оставили под публикацией несколько тысяч смеющихся смайликов.

«Такие, брат, дела», - подытожила историю следующим постом Лера.

Ранее Лера Кудрявцева публично раскритиковала певицу Люсю Чеботину. Ей не понравилось пренебрежительное поведение исполнительницы при их знакомстве. Кроме того, телезвезда назвала песню Чеботиной «За бывшего» детским лепетом.