Застукали за любовными утехами: Козловский и Акиньшина перестали скрывать отношения

Данила Козловский не особо афиширует личную жизнь, поэтому поклонникам приходится постоянно следить за кумиром, чтобы узнавать о его любовных отношениях. Правда, его новый интерес уже «не свежий», так как слухи о романе актера с Оксаной Акиньшиной появились еще два года назад. Артисты никак их не подтвердили, и тогда фанаты подумали, что между ними все-таки ничего нет. Но спустя время Козловского в компании коллеги вновь увидели на романтическом свидании.

В Сеть попали кадры, на которых запечатлены Данила и Оксана в Третьяковской галерее. Они совершенно не скрывали своих чувств и постоянно нежно обнимались. Оба были в довольно повседневной одежде, при этом на них не было никаких предметов гардероба, призванных сохранить их личности в тайне. Это натолкнуло некоторых пользователь на мысли, что Акиньшина и Козловский специально привлекают к себе внимание из-за совместных проектов.