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10:03, 10 января 2023
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Застукали за любовными утехами: Козловский и Акиньшина перестали скрывать отношения

На фоне слухов о романе Козловского и Акиньшину засняли обнимающимися в Третьяковской галерее .

Застукали за любовными утехами: Козловский и Акиньшина перестали скрывать отношения

Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News

Данила Козловский не особо афиширует личную жизнь, поэтому поклонникам приходится постоянно следить за кумиром, чтобы узнавать о его любовных отношениях. Правда, его новый интерес уже «не свежий», так как слухи о романе актера с Оксаной Акиньшиной появились еще два года назад. Артисты никак их не подтвердили, и тогда фанаты подумали, что между ними все-таки ничего нет. Но спустя время Козловского в компании коллеги вновь увидели на романтическом свидании.

В Сеть попали кадры, на которых запечатлены Данила и Оксана в Третьяковской галерее. Они совершенно не скрывали своих чувств и постоянно нежно обнимались. Оба были в довольно повседневной одежде, при этом на них не было никаких предметов гардероба, призванных сохранить их личности в тайне. Это натолкнуло некоторых пользователь на мысли, что Акиньшина и Козловский специально привлекают к себе внимание из-за совместных проектов.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина

Данила Козловский и Оксана Акиньшина

Фото: Телеграм-канал "Admin.Anshlak"

Впрочем, если это пиар-роман, то длится он уже довольно долго. Актеры часто появляются на светских мероприятиях и охотно позируют перед фотографами. Правда, за все это время от артистов не поступило ни одного комментария по поводу их чувств друг к другу.

Напомним, что первые слухи об отношениях Козловского и Акиньшиной появились после их совместного проекта «Чернобыль». Они пришли вместе на премьеру, но при этом держались на публике сдержанно. Зато после мероприятия их заметили целующимися в ресторане.

Ранее стало известно, что Данила Козловский отсудил у кинокомпании 682 млн рублей.

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