Данила Козловский отсудил у кинокомпании 682 млн рублей

Как сообщает издание “Starhit”, на днях завершились судебные разбирательства Данилы Козловского и онлайн-кинотеатра “Start”. Дело в том, что актер снял дорогой сериал «Карамора» о дореволюционной России 20 века. Мужчина выставил счет киноплатформе в размере 957,5 миллионов рублей. Первая часть суммы поступила Козловскому еще в декабре 2021 года, но дальше пошли задержки с выплатами. Вот почему в конце апреля Данила обратился в Арбитражный суд Москвы.

Выяснение обстоятельств затянулось на полгода, а вместе с этим рос и долг платформы “Start”, которая по-прежнему не осуществляла переводы. В итоге сторонам удалось прийти к мировому соглашению, Козловский даже простил часть суммы должникам.

Согласно информации источника, кинокомпания выплатит Даниле не 860 миллионов, а 682,5, при этом половина суммы должна поступить на счет звезды «Легенды номер 17» до 31 декабря 2022 года, а оставшуюся часть долга необходимо выплачивать с января 2023 года ежемесячными платежами.

К слову, Козловский также должен будет выплатить платформе 50% от доходов с демонстрации сериала.

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