Застукал жену за сексом в машине: названа причина развода Анны Банщиковой и Максима Леонидова

48-летняя актриса Анна Банщикова разошлась с певцом Максимом Леонидовым в далеком 2003 году. Стало известно, что послужило поводом для расставания.

По слухам, музыкант застал жену во время секса в машине с другим мужчиной. Любовником актрисы оказался молодой режиссер.

Сам же Леонидов называл Банщикову «карьеристкой». Он заявлял, что та «больше озабочена актерской карьерой, чем созданием семьи».

Сейчас артистка счастлива в браке с Всеволодом Шахановым. Банщикова воспитывает троих детей.

Ранее сообщалось о разводе актера Евгения Дятлова с третьей женой. Утверждалось, что он оставил семью ради красавицы помощницы.