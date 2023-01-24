15:55, 24 января 2023
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Застукал жену за сексом в машине: названа причина развода Анны Банщиковой и Максима Леонидова
Названа возможная причина развода Анны Банщиковой и Максима Леонидова.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
48-летняя актриса Анна Банщикова разошлась с певцом Максимом Леонидовым в далеком 2003 году. Стало известно, что послужило поводом для расставания.
По слухам, музыкант застал жену во время секса в машине с другим мужчиной. Любовником актрисы оказался молодой режиссер.
Сам же Леонидов называл Банщикову «карьеристкой». Он заявлял, что та «больше озабочена актерской карьерой, чем созданием семьи».
Сейчас артистка счастлива в браке с Всеволодом Шахановым. Банщикова воспитывает троих детей.
Ранее сообщалось о разводе актера Евгения Дятлова с третьей женой. Утверждалось, что он оставил семью ради красавицы помощницы.
Источник фото:Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: