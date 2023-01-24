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15:55, 24 января 2023
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Застукал жену за сексом в машине: названа причина развода Анны Банщиковой и Максима Леонидова

Названа возможная причина развода Анны Банщиковой и Максима Леонидова.

Застукал жену за сексом в машине: названа причина развода Анны Банщиковой и Максима Леонидова

Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru

48-летняя актриса Анна Банщикова разошлась с певцом Максимом Леонидовым в далеком 2003 году. Стало известно, что послужило поводом для расставания.

По слухам, музыкант застал жену во время секса в машине с другим мужчиной. Любовником актрисы оказался молодой режиссер.

Сам же Леонидов называл Банщикову «карьеристкой». Он заявлял, что та «больше озабочена актерской карьерой, чем созданием семьи».

Сейчас артистка счастлива в браке с Всеволодом Шахановым. Банщикова воспитывает троих детей.

Ранее сообщалось о разводе актера Евгения Дятлова с третьей женой. Утверждалось, что он оставил семью ради красавицы помощницы.

Источник фото:Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
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