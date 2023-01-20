60-летний Евгений Дятлов развелся с женой ради красавицы помощницы

Любимой женщиной в своей жизни актер Евгений Дятлов всегда считал актрису Юлию Джербинову, которая стала, в свое время, его третей женой.

Впервые пара увидела друг друга на съёмочной площадке, где они вместе играли в спектакле с символичным названием «Опасные связи».

Известно, что первое свидание случилось у них после очередной репетиции, и произошло вопреки: на тот момент Дятлов был женат.

Ради будущего мужа Джербинова, казалось, готова была пожертвовать всем.

В свои тридцать два девушка ушла из профессии и полностью занялась делами возлюбленного мужа - стала его менеджером, секретарем и помощницей, находящейся с ним буквально круглые сутки.

Если актер вынужден был уехать на гастроли, Юлия не задумываясь летела за ним, даже когда особенного сопровождения мужу и не требовалось.

В итоге в 37 актриса стала мамой и посвятила всю себя семье. Даже призналась, что ошибок предшественниц повторять не собирается и будет контролировать каждый шаг мужа.

Сам же Дятлов однажды обмолвился, что чувствовал контроль со стороны безумно любившей его жены, но ничего поделать не мог.