60-летний Евгений Дятлов развелся с женой ради красавицы помощницы
Любимой женщиной в своей жизни актер Евгений Дятлов всегда считал актрису Юлию Джербинову, которая стала, в свое время, его третей женой.
Впервые пара увидела друг друга на съёмочной площадке, где они вместе играли в спектакле с символичным названием «Опасные связи».
Известно, что первое свидание случилось у них после очередной репетиции, и произошло вопреки: на тот момент Дятлов был женат.
Ради будущего мужа Джербинова, казалось, готова была пожертвовать всем.
В свои тридцать два девушка ушла из профессии и полностью занялась делами возлюбленного мужа - стала его менеджером, секретарем и помощницей, находящейся с ним буквально круглые сутки.
Если актер вынужден был уехать на гастроли, Юлия не задумываясь летела за ним, даже когда особенного сопровождения мужу и не требовалось.
В итоге в 37 актриса стала мамой и посвятила всю себя семье. Даже призналась, что ошибок предшественниц повторять не собирается и будет контролировать каждый шаг мужа.
Сам же Дятлов однажды обмолвился, что чувствовал контроль со стороны безумно любившей его жены, но ничего поделать не мог.