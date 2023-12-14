«Застрял в сугробе с запасом алкоголя»: Родион Газманов вспомнил свой самый нелепый Новый год

Новый год принято встречать в шумной и веселой компании, а на следующий день — вспоминать все нелепые ситуации, которые произошли в волшебную ночь. Со звездами тоже порой случаются курьезы. Сын Олега Газманова Родион вспомнил, как на праздник он застрял в сугробе.

Однажды Газманов-младший выступал в самолете в новогоднюю ночь. Кроме того, как-то он встретил праздник в сугробе.

«Мы с подругой ехали в компанию, с нами был весь запас алкоголя, который планировался на всех. Но мы застряли в сугробе, друзья поехали к нам навстречу. Наступил Новый год, и мы его, конечно, отметили. И тот год я провел практически весь в дорогах», — поделился Родион Газманов с Teleprogramma.pro.

Ранее Родион Газманов рассказал о проблемах с концертами. С 19 по 22 октября Родион должен был выступить в четырех городах Урала: Первоуральске, Красноуфимске, Асбесте и Сысерти. Однако, как рассказал певец в соцсетях, концерты пришлось отменить.