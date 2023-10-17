«Так бывает»: Родион Газманов сообщил о проблемах с концертами

Концертный тур Родиона Газманова по Уралу внезапно отменили, об этом сообщает Утро.ру.

После недовольства Родиона Газманова результатами опроса ВЦИОМ, где певец SHAMAN обогнал его отца, Газманов-младший лишился тура по Уралу. Напомним, накануне Родион Газманов заявил, что не знает, автором каких песен является Ярослав Дронов.

С 19 по 22 октября Родион должен был выступить в четырех городах Урала: Первоуральске, Красноуфимске, Асбесте и Сысерти. Однако, как рассказал певец в соцсетях, концерты пришлось отменить. О причинах Газманов-младший не рассказал.

«Тур по Уралу отменен. Так бывает. В следующий раз сделаем лучше, благо, выводы уже есть», — написал он.

Впрочем, певец рассказал, что все же проведет одно выступление. В Первоуральске он намерен организовать выступление своими силами. Концерт, как и планировалось, состоится 19 октября.

«Есть один момент, который я не смогу так просто оставить — это мое обещание, что я выступлю в Первоуральске, даже если мне придется выйти на площадь с гитарой. Для меня это важно», — заявил Родион.

Ранее мы писали о том, что пасынок Олега Газманова влюбился и пришел на премьеру фильма с девушкой.