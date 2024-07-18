Застрял камень диаметром 1 см: заслуженного артиста России Щеглова спасли от необычного заболевания

В Подмосковье врачи спасли заслуженного артиста России Александра Щеглова. Ранее он перенес резекцию желудка – это мешало проведению новой операции, и медикам пришлось проявить смекалку.

Подробности приводит сайт mk.ru.

82-летний артист попал в Мытищинскую больницу в тяжелом состоянии: у него были боль в правом подреберье и механическая желтуха. Обследование показало, что у Щеглова возникло осложнение желчекаменной болезни. В желчном протоке актера застрял камень диаметром более 1 см.

Обычно такие удаляют эндоскопически, но в данном случае мешала сделанная резекция желудка. Врачам удалось избежать полостной операции, Щеглова избавили от камня, а после восстановления выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли ребенка с пулей в ухе.