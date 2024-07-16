С помощью специального крючка: врачи спасли ребенка с пулей в ухе
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Экстренная медицинская помощь потребовалась юному жителю подмосковного Видного. Трехлетний ребенок попал в больницу с болью в ухе. Внутри органа слуха у маленького пациента застряла пуля, передает Life.ru.
Родители привезли сына с жалобами на дискомфорт в ухе из-за инородного тела. Врачи в ходе осмотра установили, что ребенку мешает пуля из игрушечного пистолета. Видимо, мальчик попал в себя, когда играл с ним.
В итоге специалистам пришлось извлекать из уха мальчика пулю с помощью специального крючка. Под общим наркозом они достали инородное тело, которое впоследствии могло вызвать ухудшение самочувствия и здоровья. Например, у ребенку грозило заражение инфекцией, а также частичная потеря слуха.
Сейчас с юным пациентом все в порядке. Его органы слуха работают, как и прежде.
Ранее Подмосковные врачи достали клеща из уха пенсионера. Мужчина пожаловался на боль и шум.