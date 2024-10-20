Заставляли извиняться: администратор тату салона рассказала, как ее чуть не уволили из-за Егора Крида

Девушка, которая убрала кальян Егора Крида, чуть не потеряла работу. Рэпер хотел позвонить Тимати и добиться того, чтобы ее уволили. Историю москвички опубликовал Telegram-канал НЕБОЖЕНА.

Инцидент произошел, когда артист еще выступал в лейбле BlackStar. Тогда он приехал в одну из тату студий компании и занял там слишком много места. По словам девушки, которая работала администратором, рэпер курил кальян.

Когда потребовалось убрать колбу, чтобы освободилось место для очередного клиента, Егор отказался это сделать. В итоге администратор сама унесла кальян, а потом у нее возник конфликт с исполнителем и начальством.

Девушку попросили извиниться перед звездой. Но та посчитала, что ни в чем не провинилась перед Кридом, и не стала это делать. Увольнять администратора не стали, но Егор больше с ней никогда не общался.

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