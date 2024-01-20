«Заставлял есть таблетки»: Дмитрий Ланской о похудении Юлии Началовой

Первый супруг Юлии Началовой Дмитрий Ланской решил ответить на хейт в свою сторону из-за похудения певицы. В интервью для YouTube-канала «И грянул Грэм» он признался, что не считает себя виновным в смерти артистки.

Некоторые поклонники Юлии Началовой убеждены, что здоровье исполнительницы подорвалось из-за попыток похудеть. Пользователи Сети вспомнили, как первый муж артистки заставлял ее сбросить лишние килограммы. Сам Дмитрий Ланской удивлен количеству негативных комментариев в свой адрес, поскольку уверен, что никаких упреков с его стороны не было.

«Вот история про то, что я такой нехороший человек всех заставлял худеть и есть таблетки, она работает. Это попадает в определенную женскую аудиторию, это вызывает эмоции, там нет информации, потому что это было уже больше 20 лет назад, об этом смешно говорить», – высказался Дмитрий Ланской.

По словам экс-солиста группы «Премьер-министр», после развода у них с Юлией не было никаких конфликтов. При этом он может понять, почему фанаты творчества Началовой до сих пор злятся на него.

«Это все притянуто за уши, но просто история, повторюсь, попадает в определенную часть женской аудитории. Тут много вещей...» – отметил Ланской.

В конце артист подчеркнул, что больше не намерен говорить о прошлом.

«То, что я был юный красавчик, разбил сердце девушки и из-за этого пошли все проблемы, я не могу больше комментировать», – резюмирует он.

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