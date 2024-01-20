Молодой муж 40-летней певицы Анны Седоковой решил стать домохозяином

Певица Анна Седокова призналась, что ее муж, латвийский баскетболист Янис Тимма стал домохозяином. Экс-солистка группы «ВИА Гра» подчеркнула, что это был компромисс, который всех устраивает.

Сейчас 40-летней Анне приходится жить на две страны. Она решила заняться карьерой и вернуться на российскую сцену, поэтому много времени проводит в Москве. При этом 31-летний супруг остался в Майами и приглядывает за детьми Седоковой от прошлых браков.

Артистка не стала скрывать, что за океаном пережила внутренний кризис – сидела, ничего не делала, толстела. Поэтому Тимма разрешил ей вернуться на сцену.

«Мой муж сейчас под меня подстраивается. Он уже не видел свою жену три месяца, потому что я в данный момент нахожусь здесь и занимаюсь реализацией своей карьеры. Кто-то, наверное, был бы недоволен. А он там каждый день отвозит ребенка в школу», - рассказала Седокова в своем подкасте «Я сильная, я справлюсь» на Rutube.

Детей у Анны трое, все от разных мужей. К младшему, Гектору Янис относится как к родному. При этом у него есть ребенок от прошлого брака.

Ранее мы писали, что Анна Седокова поделилась впечатлениями от съемок с актером Сергеем Буруновым. Артистка сыграла в короткой, но очень яркой сцене, которую назвала «невероятной».